النجوم يشيّعون صلاح السعدني لمثواه الأخير ونجله أحمد ينهار بالبكاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقيمت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الفنان الكبير صلاح السعدني إلى مثواه الأخير، حيث أقيمت صلاة الجنازة على الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ورافق أحمد السعدني نعش جثمان والده استعدادًا لأداء الصلاة عليه، حيث ظهر منهاراً ولم يتمالك دموعه، لحظة وداع والده.

وحرص عدد كبير من النجوم على تشييع جثمان الراحل، حيث كان الفنان أحمد السقا والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والفنانة هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح أول الحاضرين لأداء صلاة الجنازة، كما حضر كل من: أحمد حلمي ومنى زكي، أحمد رزق، مدحت تيخا، محمود البزاوي، غادة عادل، هنا الزاهد، وغيرهم من النجوم.

وكان نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي قد أعلن صباح اليوم وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني، عن عمر ناهز 81 عامًا، ونشر عبر حسابه على “إنستغرام” صورة صلاح السعدني وكتب: “البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني”.

يُذكر أن صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر عام 1943 حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة، وهو شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني، وابتعد عن الأضواء منذ عام 2013 وفضل الاستمتاع بوقته مع أحفاده في هدوء بعيدًا عن الإعلام.

وكان آخر أعمال صلاح السعدني مسلسل “القاصرات” عام 2013 مع داليا البحيرى وياسر جلال ولقاء سويدان وهيثم محمد وخالد محمود وملك زاهر ومنة عرفة، وهو من تأليف الكاتبة سماح الحريري، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.