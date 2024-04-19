من كاليفورنيا.. إلهام شاهين توجه رسالة لأهالي فلسطين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتضنت «سينما لوك بجليندال» في كاليفورنيا، حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، الذي تقام فعالياته حتى 21 الشهر الجاري.

وتم خلال الحفل تكريم الفنانة إلهام شاهين، بجائزة الرائدة المصرية في مجال السينما عزيزة أمير، التي تمنح سنويا من المهرجان لأفضل فنانة وصانعة أفلام عربية.

ووجهت الفنانة رسالة دعم لأهالي فلسطين، قالت فيها: «ربنا معاهم ويقوي كل بلادنا العربية اللي بتمر بظروف صعبة، المنطقة العربية فيها أمور صعبة مهم نساندهم ونقف جنبهم، بقولهم ربنا معاكوا وإحنا لأن أي مواطن في بلد عربي هيحصل له أي شيء كلنا هنتأثر بيه، أتمنى إننا نتجمع على خير، والسينما والفن يجمعنا».

وعلقت على ذلك التكريم معربة عن سعادتها بوجود احتفال للسينما العربية على أرض الفن هوليوود، وأكدت على أهمية دعم المهرجان وتشجيعه ومساندته لأنه بمثابة جسر تواصل ليس فقط للفنانين من مختلف أنحاء الوطن العربي، وإنما أيضًا للمواطنين العرب الذين هاجروا لأمريكا منذ زمن.

وأشارت إلى أن الفن هو أعظم لغة يمكن أن تربط الجميع ببعضهم البعض، لافتة إلى أنه من خلال فعاليات مهرجان هوليوود للسينما العربية يتم ترسيخ الارتباط ببلادنا الأم وتنمية حس الانتماء للوطن العربي الكبير.

واستقبل الحضور مايكل باخوم، مدير مهرجان هوليوود للفيلم العربي، وشارك في حفل الافتتاح المستشار محمد طاهر بدر، القائم بالإعمال بالإنابة عن القنصل العام المصري السفير حسام الدين على، ومنصور بن عبد الله السليطين، قنصل عام دولة قطر في لوس أنجليس، هذا بجانب عدد كبير من النجوم من بينهم، ظافر العــــابدين، والمنتجان محمد حفظي، وطارق الجنايني إلى جانب نخبة بارزة من صناع السينما في هوليود الراغبين في التعرف على حــــــاضر السينما العربية ونجومها.

وعرض أمس فيلم «رحلة 404»ن الذي يقوم ببطولته كل من منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، سماء إبراهيم، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

يقام مهرجان هوليوود للفيلم العربي، ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي، بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، وخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها.