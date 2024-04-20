بالصور- عمرو دياب يشعل حفل زفاف عبد الرحمن نجل محمد فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شهد حفل زفاف عبد الرحمن نجل الفنان محمد فؤاد والذي يقام مساء اليوم الجمعة بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، حضور النجم عمرو دياب الذي حرص على التواجد ومشاركة "فؤاد" فرحته بزفاف نجله.

وقام "الهضبة" بغناء باقة من أغانيه الرومانسية وسط فرحة "فؤاد" بزفاف نجله وظل يرقص على أغاني عمرو دياب برفقة نجله وعروسته وسط تفاعل المتواجدين.

وعقد نجل الفنان محمد فؤاد قرانه مطلع شهر مارس الماضي وسط حضور عدد من نجوم الغناء على رأسهم الفنان حميد الشاعري، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من كواليس عقد القران، وظهر خلالها "فؤاد" بجانب نجله وظل يصوره طوال الوقت وحرص على تهنئته وعروسه بالقبلات وسط تصفيق المتواجدين.

وحل "فؤاد" ضيفًا مؤخرًا على برنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز وحذر من إجراء عمليات الشفط لإنقاص الوزن قائلا: " نكدب ليه؟، قول أنا عملت عملية والدكتور ده شاطر وقول لو تعبت أوعوا تعملوها، وأنا متعودش أكذب وواحد صاحبي خدني عندنا دكتور وعملنا عملية شفط مرتين وكانت ولا ليها لازمة، وأول شهرين من بعد العملية صاحبي كان عاملها معايا وكل ما يشوفوا يقولوا خسيت كده ازاي يقولهم بروح الجيم، كنت أقوله احنا مش روحنا لدكتور وعملنا شفط يالا يا كداب".

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