عمرو دياب وحماقي ونجوم التسعينيات في أجواء خاصة من حفل زفاف نجل محمد فؤاد

ياسر رشاد - القاهرة - في ليلة سعادة خاصة جمعت بين الغناء والبهجة ببدء حياة جديدة لنجل الفنان محمد فؤاد مع عروسه في حفل زفافهما الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرة بالقاهرة وسط حضور غنائي ورياض وإعلامي ضخم.

استمر حفل الزفاف للساعات الأولى من صباح اليوم وجاءت قائمة المدعوين مفعمة بالنجوم البارزين في عدد من المجالات وخاصةً الغناء، بداية من الخضبة عمرو دياب والفنان محمد حماقي ونجوم التسعينيات إيهاب توفيق ومصطفى قمر وحميد الشاعري والملحن وليد سعد والفنان محمد لطفي والفنان حمادة هلال

أشعل دياب أجواء الزفاف بأغاني ألبومه الجديد “مكانك” أبرزها أغنية “الكلام ليك انت”، بجانب" قمرين، العالم الله، نور العين، الليلة، وغيرهم"

أما محمد حماقي فصعد المسرح على أنغام نفسي أبقى جنبه، استنى دقيقة، زيها مين، أجلى حاجة فيكي"، ووجه لـ محمد فؤاد شكر خاص عن رفقته في مشواره الفني وأعرب عن سعادته لمشاركته في ليلة زفاف نجله ووصفه بـ" الجدعنة" وصديق وأخ مميز صعب تكراره.

كان قد عقد نجل محمد فؤاد قرانه منذ أيام في احتفال خاص بالعائلة والأصدقاء، تصدر بها محركات البحث.

غنى محمد فؤاد بمشاركة حضور حفل الزفاف أغنيتي أصلي وكامننا، كما شاركه حماقي وإيهاب توفيق غناء أغنيته الشهيرة “مواعداني” التي حققت نجاح كبير لفؤاد في التسعينيات.