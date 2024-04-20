غادة عبد الرازق تتألق بفستان من تصميم زياد نكد في زفاف ابن شقيقتها - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق بفستان مميز من تصميم المصمم اللبناني المميز زياد نكد من مجموعة صيف وربيع 2024 للأزياء الراقية خلال حضورها في حفل زفاف ابن شقيقتها.

واختارت غادة إطلالة مدروسة عبارة عن فستان ذو قصة الـ off shoulder من الجهة الاعلى اضافة الى قصة حورية البحر من الجهة السفلى ويتميز بفتحة طويلة على أحد الجانبين منه اضافة الى قصة دراماتيكية ناحية الكُم.

واعتمدت غادة على رفعة شعر مشدودة على الوجه ومكياج السموكي لاستكمال اللوك اضافة الى الاكسسوارات الفضية المميزة.

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