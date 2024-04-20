تايلور سويفت تدمّر كيم كردشيان في ألبومها الجديد

أحدث ألبوم تايلور سويفت بعنوان ” The Tortured Poets Department” ضجّة كبيرة منذ صدوره بالأمس، حيث أنه من الواضح أن تايلور لا تتراجع عندما يتعلّق الأمر بخلافها مع كيم كردشيان الذي يعود إلى عام ٢٠١٦، بسبب خلاف مع كانييه ويست.

يضمّ ألبوم سويفت الجديد أغنية بعنوان “thanK you aIMee”، بأحرف كبيرة توضح كلمة “Kim”.

تشير كلمات الأغنية الى مهارة وقوة سويفت ونجاحها مقارنة بكردشيان، حتى أنها تشير ضمنًا إلى أن أطفال كردشيان معجبون بموسيقى سويفت – وهي حقيقة تدعمها مقاطع الفيديو.

إليكم جزء من أغنية سويفت الجديدة “thanK you aIMee”:

لقد كتبت آلاف الأغاني التي تجدها غير رائعة

لقد بنيتِ إرثًا لا يمكنكِ التراجع عنه

لكن عندما أحصي الندبات، هناك لحظة الحقيقة

أنه لن يكون هناك هذا، إذا لم تكن هناك

وربما قمتِ بإعادة صياغتها

وفي عقلك، لم يسبق لك أن تغلبتِ على روحي باللونين الأسود والأزرق

لا أعتقد أنك تغيرتِ كثيرًا

ولذلك قمتِ بتغيير اسمك، وأي أدلة محددة حقيقية

وفي أحد الأيام، يعود طفلكِ إلى المنزل وهو يغني

الأغنية التي لن يعرفها سوى نحن الإثنان هي عنكِ، لأن…

الجدير ذكره أن كيم كردشيان كانت قد نشرت عبر صفحتها على “سناب شات” محادثة هاتفية، حدثت بين زوجها السابق كانييه ويست وتايلور سويفت وذلك بعدما نشر كانييه اغنية “Famous”” ضمن ألبومه Life Of Pablo، والتى ضمت إشارة لتايلور بطريقة غير أخلاقية، وهو ما اغضبها وأستشارت محاميها الذي أرسل رسالة لكيم وكاينيه طالبهما فيها بمحو التسجيل لأنه يتعدى على حقوق وخصوصية سويفت

لكن كيم نشرت نشرت مكالمة هاتفية بينها وبين تايلور تبرز كذب الاخيرة وموافقتها على الاغنية قبل صدورها.