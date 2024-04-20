ميرنا وليد - بيروت - خلال احتفالية جمعية رسالة حياة العالمية باليوبيل الفضي، التقت رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الاعلامية هلا المر بالممثل ومقدم البرامج اللبناني وسام حنا في مقابلة سريعة صرح فيها بتصريح نارية عن الممثل اللبناني ووضعه، عن محاربة الجمعية من قبل بعض الاشخاص، عن الكنيسة الشرقية، عن الفساد في المجتمع، عن برنامج رمضان "أكرم من مين" ونجاحه الكبير خلال شهر رمضان المبارك عبر شاشة الـ LBCI وعن عروض الاعمال المستقبلية.
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وخلال الاحتفال، تم تكريمه من قبل الأب وسام معلوف مؤسس الجمعية كما انه أدلى بشهادة حياة حول خبرته بهذه الجمعية وعلاقته الانسانية بها.
إليكم المقابلة كاملة في الفيديو المرفق أدناه:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو - وسام حنا: كل شي بينجح بحاولوا يكسروه واللبناني بس ينحط بالمطرح الصح بينجح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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