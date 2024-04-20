أسيل عمران ترفض تقديم هذه الأدوار.. إليكم ما كشفته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة السعودية المحبوبة أسيل عمران الكثير من تفاصيل المرتبطة بحياتها الخاصة والفنية والاجتماعية، وعلاقتها بالموضة والجمال، خلال جلسة تصوير خاصة خضعت لها لإحدى المجلات بالتعاون مع علامة Marli New York.

في أحد محاور المقابلة التي أجرتها مع المجلة، أجابت عمران على أسئلة خاصة بمسيرتها في التمثيل، على غرار الدور الذي يمكن أن ترفضه.

وقالت: “هناك الكثير من الأدوار التي أرفضها، والتي لم أكن أعلم أنني سأرفضها إلى أن جاءتني. فكل إنسان في الحياة يرسم لنفسه حدوداً بالطريقة التي تناسبه وتتماشى مع مبادئه وأسلوب تفكيره. من الطبيعي أنّ هناك بعض الأدوار والتجاوزات التي لا أحبّها. كما أركّز كثيراً على طريقة الطرح. فقد أؤدي دوراً لشخصية جريئة، لكن طريقة الطرح تكون مقبولة للمُشاهد. ففي بعض الأحيان، تتم كتابة الدور والشخصية بطريقة مستفزّة، ولذلك أشدّد على طريقة الكتابة والطرح أكثر من التركيز على ما إذا كان الدور جريئاً أم لا. وهناك طبعاً الكثير من الأدوار التي تتخطّى الخطوط الحُمر بالنسبة إليّ، ولذلك أرفضها”.

ورداً على سؤال حوا شخصية عربية تحبّ الوقوف أمامها في مجال التمثيل، أجابت: “هناك العديد من الشخصيات العربية التي أتمنى مشاركتها التمثيل. والفيلم الأخير الذي صوّرته (والذي لا أستطيع الكشف عن تفاصيله الآن)، أتاح لي الوقوف أمام ممثلَين عملاقين كنت أحلم بالعمل معهما، وقد تحقّق حلمي والحمد لله. أما الفنانة التي أتمنّى مشاركتها في عمل فني يوماً ما فهي الفنانة منى زكي التي أحبّها ويعجبني تمثيلها”.