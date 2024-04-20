بالفيديو- تامر حسني يقتحم حفل الطلاب بسيارته… ونجوم الحدث أولاده

تحت عنوان “مهرجان تامر حسني للمدارس”، أحيا الفنان المصري، تامر حسني، حفلاً فنياً ضخماً أهداه الى مجموعة من طلاب مصر في يوم تخرجهم.

في التفاصيل، شارك “حسني” عبر صفحته الخاصة على انستغرام أكثر من صورة وفيديو من أجواء المهرجان الذي إصطحب اليه أولاده، وعلّق: “أعرف ان تكاليف حفلاتي بشكل وحجم المسرح وجميع المؤثرات البصرية الخاصة بعملي لا يقدر عليها الكثير من المدارس، فقررت ان أقدم مهرجان كل عام فيه أقوى التجهيزات العالمية. يوم يضمّ ٥٠ مدرسة في يوم ١٩ ابريل من كل عام، لنحتفل مع الطلاب. وأطلقنا على الاحتفالية “مهرجان تامرحسني للمدارس”. هذا المهرجان إهداء مني لكل تلاميذ وأساتذة ومدارس مصر العظيمة في يوم التخرّج أو بدء الموسم الدراسي”. (شاهدوا الفيديو)

وأضاف “حسني” : “ياما فرحتوني بتعليقاتكم” وبحضوركم أفلامي وسماع أغنياتي لذلك أحببت أن أرُد لكم هذه الفرحة على طريقتي”.

ولفت حسني ان الحفلة التي قدّمها يوم أمس الجمعة مع الطلاب من أجمل الحفلات اللتي قدّمها على مدار مشواره الفني.

وبارك تامر للطلاب وقال: “مليون مبروك لكل الشباب الخريجين وعقبال كل السنوات”.

وإحتفالاً بالمناسبة، قدّم حسني خلال الحفل أغنية جديدة بعنوان “قدّها” وهي أغنية تحفيزيّة للطلاب.

كما شكر “حسني” الممثل ماجد المصري وإبنه الفنان الصاعد آدم المصري والموهبة الصاعدة دانيا الحريري وغيرهم على المشاركة في الحفل.

كما شكر “حسني” إبنته التي لقّبها “بالأستاذة آمايا” وأصدقاءها الذين تكفلوا بمهمّة الـ remix الرائعة.

وختم حسني منشوره بالقول:”الحفلة نظّمها وحوش المسرح العربي، انا فخور أنهم من فريقي ولهم عندي منشور خاص بسبب مجهودهم الخارق”. كما شكر تامر حسني جمهوره الذي وصفه بـ “الكريم” ووعدهم بلقاء جديد في العام القادم.

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تجدر الِاشارة أن تامر حسني وصل الى الحفل بطريقة مميّزة واستثنائية حيث دخل الى المسرح بسيارته الفخمة برفقة أولاده وسط حماس وتصفيق الطلاب الحاضرين.

كما قدّم على المسرح باقة من أجمل أغانيه ترافقه فرقته الإستعراضية، كما رافقه الغناء على المسرح العديد من المواهب الصاعدة منهم: سارة هيثم، محمود ايمن وتوانا التي أعلن أنها ستشارك في فيلمه الجديد “ري ستارت “.