ياسمين عز بإطلالة أنيقة بجمبسوت أسود وهذا سعره

ميرنا وليد - بيروت - ظهرت الإعلامية المصرية ياسمين عز بإطلالة أنيقة باللون الأسود خطفت فيها الأنظار.

وتألقت ياسمين عز في الحلقة التي استضافت فيها الممثلة والراقصة المصرية فيفي عبده ببرنامجها "كلام الناس" بـ جمبسوت أسود، كانت قد ظهرت من تصميم Elisabetta Franchi، يبلغ سعره 667 دولار.

ويتميز الجمبسوت بأنه مطرز عند الصدر بحبيبات الخرز.

ومن الناحية الجمالية، تركت ياسمين عز شعرها الطويل منسدلاً عن كتفيها بطريقة مموجة، واختارت مكياجاً قوياً يرتكز على إظهار العيون، أبرز ملامحها.

وأكملت ياسمين إطلالتها بمجوهررات، إذ تزينت بأساور وخواتم مرصعة بالالماس.



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