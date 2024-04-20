سميرة أحمد تكشف مقلب الـ"كوبرا" مع عماد حمدي وقسم الشرطة مع فريد شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الفنانة القديرة سميرة أحمد، إن دورها في فيلم "أم العروسة" جاء باختيار عبد الحميد جودة السحار، وكان هذا الفيلم من الروائيات المقروءة للغاية وكان من ضمن الأبطال يوسف شعبان الله يرحمه وكان شخصية جميلة للغاية.

وتابعت سميرة، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج "بالخط العريض" على شاشة الحياة: "تحية كاريوكا وعماد حمدي كانوا عظيمين، وتحية كاريوكا فنانة طيبة ورقيقة وعماد حمدي من أظرف الشخصيات وكان دمه خفيف وكنت أقوم بعمل مقالب فيه، وكنا راجعين في إحدى المرات ليلا في الهند بعد عرض فيلم أم العروسة، وكنا ذاهبين إلى الفندق وفكرت في عمل مقلب به في الهند، وكانت هناك إشاعة بأن كوبرا سكنت الفندق وعند عودتنا بعد عرض الفيلم أدعيت أن الكوبرا لدغتني وفي النهاية كشفت له الأمر وأوضحت له أنه مقلب".

وأضافت سميرة، أنها قامت بعمل مقلب أيضا في ملك الترسو فريد شوقي خلال تمثيلهما فيلم "امرأة مطلقة"، موضحة أن فريد شوقي كان طيب للغاية وكانت به براءة، وقامت بتنفيذ مقلب فيه بعد أن حكى لها "فريد" عن قيامه بإنقاذ امرأة مسنة كانت جالسة في محطة مصر ونقلها إلى أحد الفنادق لتعيش بها، وعندما سمعت الحكاية منه أخبرت أحد الشخصيات بأن يتصل بفريد شوقي ويقول له قسم الهرم يريدك للحضور إليه لأنه خطف امرأة من محطة مصر، وهنا تعصب فريد شوقي وقال أنا معملتش حاجة وجلسنا نضحك واكتشف المقلب".