كريم عبد العزيز يتبرع بمقتنيات بارزة من أعماله الفنية بمزاد خيري بأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تبرع الفنان الكبير كريم عبد العزيز، بـ"الطربوش" الذي ظهر به في فيلم "كيرة والجن" و"الشال" الذي ظهر به في فيلم "بيت الروبي" لصالح مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

ومن المقرر أن تدخل تبرعات كريم عبد العزيز في مزاد خيري في حفل بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة راعي مصر، اليوم بولاية نيو چرسي الأمريكية.

يشار إلى أن كريم عبد العزيز من الفنانين الكبار الذي يحرص على التبرع بشكل دوري لصالح دعم الأسر الأكثر فقرا.

ومن المقرر أن يحيي الحفل المطربة إليسا والمطرب أحمد سعد بحضور ٣٥٠٠ شخصا من الجالية المصرية بالولايات المتحدة.

ويتضمن الحفل مزاد خيري يشارك فيه عدد من الفنانين ببعض من مقتنياتهم التي ظهروا بها في أعمالهم الفنية لصالح دعم الأسر الأكثر فقرا في مصر.

ومن ضمن النجوم المتبرعين أيضا في هذا المزاد، الفنان أحمد حلمي والفنانة إليسا والفنانة لبلبة وأسرة الفنانة الراحلة سعاد حسني وزوجة الفنان الراحل جورچ سيدهم.