على طريقة "المداح".. دياب يمازح حمادة هلال في الحمام: "حبايبك كلهم جوا يا حمادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان حمادة هلال مقطع فيديو طريف عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" ظهر خلاله مع الفنان دياب وقررا القيام بمزحة على طريقة مسلسل "المداح: أسطورة العودة" الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي.

وظهر "حمادة هلال" بالفيديو وهو يدخل حمام واستعاذ من الشيطان قبل دخوله ليفاجأ بوجود "دياب" داخله ورد عليه قائلا: "بتستعيذ مني أنا يا حمادة، ليقرر حمادة هلال المغادرة سريعًا، إلا أن "دياب" رفض مغادرته قائلا: "تعالى بس رايح فين ده حبايبك كلهم جوا"، وقام "دياب" بعدها بغناء أغنيته الشهيرة "العو" وسط رقص حمادة هلال.

وعلق حمادة هلال على مقطع الفيديو: "أوعى وشك والعو"، وحاز الفيديو على إعجاب متابعيه من ضمنهم "دياب" نفسه وعلق: "خد هنا رايح فين".

وحقق مسلسل "المداح: أسطورة العودة" نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة نظرًا لكم النجوم المشاركين في العمل سواء الذين شاركوا في أجزاء السلسلة السابقة أو النجوم الجدد الذين انضموا للجزء الرابع.

يذكر أن دياب عرض له أيضًا بموسم دراما رمضان هذا العام مسلسل "مليحة" وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية للمخرج الكبير عمرو عرفة.

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