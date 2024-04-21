نجاحات دوا ليبا تستمر مع ILLUSION

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت نجمة البوب العالمية، الحائزة على 3 جوائز غرامي و 7 بريت، دوا ليبا، فيديو كليب أغنيتها الجديدة ILLUSION من ألبومها المقبل Radical Optimism، المقرر إصداره في 3 مايو.

تقول دوا: “كانت أغنية Illusion هي الأغنية الأولى التي عملنا عليها أنا وكارولين وداني وتوبياس وكيفن معًا، وقد حطمت الرقم القياسي بالفعل”. “يتعلق الأمر بمعرفة ما تورط نفسك فيه، من الممتع ان توهم شخص إنك مندمج معه في لعبته لكنك تعلم جيدً انك لن تقع في فخ الأوهام”.

من إخراج Tanu Muino، يظهر الفيديو الموسيقي لـ “Illusion” دوا جنبًا إلى جنب مع الراقصين والغواصين والسباحين بشكل متزامن في Piscina Municipal de Montjuïc في برشلونة، إسبانيا.

كما نرى دوا وهي تتسلق برجًا مستوحى من القلعة، في إشارة إلى التقليد الكاتالوني المعروف. أما المسبح الذي تم تصوير الكليب فيه هو نفس موقع تصوير أغنية “Slow” لكايلي مينوغ، أحد نجوم البوب المفضلين لدى دوا.

شاركت دوا ليبا في كتابة هذه الأغنية بالتعاون مع Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. Kevin Parker, ، وشارك في إنتاجه هارلي وباركر. الأغنية الرائعة والمثيرة تأتي بعد إصدار “Training Season” و”Houdini” من ألبوم دوا القادم Radical Optimism.

هذا وأعلنت Dua مؤخرًا عن الجولة الأولى من مواعيد الجولات بعد اصدار البوم Radical Optimism مع عروض في برلين وبولا ونيم في شهر يونيو، والتي بيعت جميع تذاكرها على الفور. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم دوا عرضًا في قاعة ألبرت الملكية الشهيرة في لندن يوم 17 أكتوبر.

الألبوم مستوحى من رحلة دوا ليبا لاكتشاف نفسها، ويعكس حالة الفرح والسعادة بعد وضوح مواقف كانت تعتبر غير قابلة للمواجهة في السابق. كما ان الفراقات الصعبة والبدايات الضعيفة التي كانت تدمر نفسيتك في الماضي، تصبح محطات مهمة عندما تختار التفاؤل والتقدم في عالم مليء بالفوضى.

مجلة Rolling Stone أطلقت على الألبوم عبارة “نعمة البوب pop bliss” مع الإشارة على الفرادة التي تقدمها دوا، من خلال أغانٍ بوب راقصة والتي تحمل الكثير من المعاني بكلماتها ويتم تداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل.

يجسد أسلوب الألبوم، المليء بالطاقة التي تنبض بها مدينة لندن، مسقط رأس دوا، الفظاظة والصدق والثقة والحرية التي تميزت بها موسيقى البوب البريطانية في التسعينيات. تنقل موسيقى الالبوم الجديد المستمعين إلى عالم بوب حالم غني ومتكامل من حيث الموسيقى والكلمات والمعاني والأداء المميز.