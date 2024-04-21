نجوم العالم العربي يتنافسون ضمن أجواء غنائية مرحة في “الليلة دوب” مع حسن الرداد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أجواء من التسلية والغناء والمسابقات، يجتمع كوكبة من الفنانين ونجوم العالم العربي في برنامج “الليلة دوب”، مع النجم حسن الرداد، وهو النسخة المعربة من البرنامج الأميركي الشهير “That’s my Jam”، الذي قدمه جيمي فالون، وبدأ عرض في نهاية العام 2021 على شبكة NBC العالمية، وسيُعرض على MBC1 و”MBC العراق”.

قُدم البرنامج في نسخ عدة وتمتلك حقوقه شبكة NBC العالمية ويوزّع حول العالم من خلال استديوهات UNIVERSAL الدولية. وقد حقق البرنامج نجاحاً كبيراً عند عرضه في أميركا، فرنسا، بريطانيا، اسبانيا، مانغوليا، هولندا، وألمانيا. وهو يشكّل مساحة للقاء نجوم من العالم العربي في رحلة تنافس غنائية فيها الكثير من المرح وتحديات تختبر معلوماتهم الموسيقية، وسرعة بديهتهم وتبرز مواهبهم الفنية. وسيكون الفائز في ختام كل حلقة، الفريق الذي اجتاز التحديات جامعاً أكبر عدد من النقاط.

تنطلق الحلقة مع فريقين يتألف كل منهما من نجمين يتعاونان للفوز في التحديات، وتشهد كل منها أربعة تحديات، ويتغير التحديان الأول والثاني بين حلقة وأخرى، على أن تختبر هذه التحديات معلومات النجوم وذاكرتهم الفنية، وقدرتهم على إيصال أفكارهم تحت ضغط وقت محدود للإجابة. وتضم الحلقات تحد ثابت هو “كاراوكي مش أوكي”، يتنافس فيه النجوم من خلال أدوار فنية يختارها لهم الحظ. أما التحدي الأخير “غني أو تتغسل”، فهو اختبار قدرة النجوم على أداء أشهر الأغنيات. ويتشارك صوت غامض مع النجم حسن الرداد في فقرتي البرنامج الثابتتين ويساهم في الحكم على مواهب النجوم وأدائهم الفني.

يشكل هذا البرنامج أولى تجارب الرداد في التقديم، ويعتبر أن “هذه التجربة مختلفة تماماً عن التمثيل، وقد أعجبتني ووجدت أن البرنامج يشبه شخصيتي، ويحمل خصوصية تميزه عن غيره من البرامج الفنية، وفي شكل التحديات فيه حتى في ديكوراته”. ويشير الرداد إلى أن “نسخاً عدة قدمت من البرنامج حول العالم وحققت جميعاً نجاحاً كبيراً، وهذا ما زاد من حماستي لخوض التجربة، خصوصاً أنها مع مجموعة MBC، وهو ما يجعل المهمة أكثر تميزاً ومتعة من خلال العمل مع فريق من المحترفين على مستوى الإعداد والإنتاج والإخراج، وأشعر بأنني بين أيد أمينة”.

ويرى الرداد أن “البرنامج يحتاج إلى سرعة بديهة وخفة ظل، وهو أقرب إلى العمل المسرح”. ويتذكر تجربته كعضو لجنة تحكيم في برنامج “THE MASKED SINGER- إنت مين”، التي جعلته مطمئناً أكثر إلى طبيعة العمل واحترافيته، شارحاً أن “الحلقات هي عبارة عن تنافس بين 4 نجوم في كل العالم العربي، يتنافسون في مسابقات غنائية ومعلومات فنية، لنكتشف الفائز مع نهاية الحلقة، على أن يتوّج فائز الموسم في ختام البرنامج أيضاً”. ويثني على الكيمياء الموجودة بينه وبين الضيوف القادمين من كل أنحاء العالم العربي.

يُعرض برنامج “الليلة دوب- That’s my Jam” على MBC1، كل أربعاء الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت الرياض.

يُعرض برنامج “الليلة دوب- That’s my Jam” على “MBC العراق”، كل أربعاء الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت العراق.