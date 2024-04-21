إبراهيم الفرحان يكشف عن مشهد من المسلسل السعودي "غالية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف إبراهيم الفرحان مدير إدارة البرامج في هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي x، عن مشهد من المسلسل الملحمي الضخم "غالية".

المسلسل يأتي كباكورة الأعمال التي تنتجها هيئة الإذاعة والتليفزيون وتتناول تاريخ الدولة السعودية منذ نشأتها.

والجدير بالذكر أن إبراهيم الفرحان علق على المشهد، بنشر كلمات قصيدة الأمير بدر بن عبدالمحسن والتي غناها المطرب راشد الماجد، والعمل تم إسناد البطولة فيه: للفنان العربي القدير رشيد عساف، والنجمة السعودية إلهام علي، والفنان مشعل المطيري، والفنان فايز المالكي، والفنان الدكتور نايف خلف، والفنان القدير سلوم حداد، والفنان خالد صقر، والفنان محمد الهاشم

ويضم العمل بين صناعه: مدير المشروع عبدالإله هزازي، والمنتج محمد العنزي، ومدير الإضاءة والتصوير بيتر فيلد، وغيرهم من الخبرات المحلية والعربية والعالمية.

تم تصوير العمل بالكامل داخل المملكة العربية السعودية، وتم تدريب واكتشاف العديد من المواهب على صعيد التمثيل والإخراج وتصميم الأزياء والديكور.