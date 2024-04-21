هبة مجدي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها دهب.. والجمهور: "جميلة زي مامتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة هبة مجدي، وزوجها المطرب محمد محسن، بعيد ميلاد ابنتهما دهب.

ونشرت "هبة" صور لحفل عيد ميلاد دهب، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد دهب.. عيد ميلاد سعيد أميرتنا الصغيرة".

وتلقت هبة مجدى وزوجها التهاني والتبريكات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقوا: "أجمل قمر"، "ماشاء الله ربي يحفظكوا عائلة محترمة"، "كل سنة وهي طيبة ربنا يحفظهالك الكتكوتة"، "ما شاء الله جميلة زي مامتها بالضبط اللهم بارك"، "بسم الله ماشاء الله سكر ربنا يبارك فيها ويحفظها يارب العالمين".

شاركت هبة مجدي في بطولة مسلسل "المداح - أسطورة العودة"، والذي عرض في رمضان 2024، بمشاركة ألمع نجوم الفن وأبرزهم: حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان سليمان، خالد سرحان، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.