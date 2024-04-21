شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحيى ثانى حفلاته بأمريكا في هيوستن 26 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم أحمد سعد، ثاني حفلات جولته الغنائية في أمريكا، يوم الجمعة 26 أبريل في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وذلك بعد إحياء حفله الأول مع النجمة إليسا في ولاية نيو جيرسي.

وتألق النجم أحمد سعد، مؤخرًا، حيث أحيا حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، الذى أقيم على ستاد العاصمة الإدارية الجديد، والذى شهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا والتي إنتهيت بفوز كرواتيا 4 أهادف مقابل هدفين لمنتخب مصر.

وكانت آخر أغنيات أحمد سعد "بعتذرلك"، وتعاون مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقى ومهندس الصوت يحيى مهدى.

وكانت آخر أغنيات أحمد السعد في السينما "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"، وطرحها نهاية الشهر الماضي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.