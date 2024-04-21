شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف: سعيدة من رد فعل الجمهور تجاه مسلسل بقينا اتنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها من ردود أفعال الجمهور الإيجابية علي مسلسلها الأخير "بقينا اتنين"، قائلة: كنت أتمنى أن يعرض خارج الماراثون الرمضانى لتكدسه بالمسلسلات الكبيرة مثل الحشاشين وغيره ولكن الحمد لله.

وأضافت الفنانة رانيا يوسف في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، عن اختيارها في لجنة التحكيم في مهرجان أسوان، قائلة: "هذا يسعدنى جدا وخاصة أنا أحب هذا المهرجان جدا الذى يهتم بسينما المرأة"، وعن أعمالها المقبلة كشفت عن استعدادتها خلال الأيام المقبلة لبدء تصوير فيلم حمام العريس مع الفنان عمرو عيد الجليل وهو فيلم اجتماعي لايت كوميدى.

حضر حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى للمرأة، فى دورته الثامنة، وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى ووزيرة التضامن نيفين القباج ومايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والنجوم: هند صبري، غادة عادل، رانيا يوسف، ناهد السباعي، ريم البارودي، صبري فواز، أحمد فتحي، أحمد مجدي، المخرجة هالة خليل، أحمد وفيق وسوزان نجم الدين وغيرهم.

ومهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثامنة يقام فى الفترة من 20 إلى 25 أبريل، وتونس ضيفة شرف هذه الدورة، وكرم المهرجان هذا العام، النجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة مني الصبان، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية، والنجمة هند صبري.