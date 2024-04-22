المخرج إسماعيل فاروق يحتفل بعقد قرانه بحضور نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - هاني رجب:

احتفل المخرج إسماعيل فاروق بعقد قرانه على نهي والي فتاة من خارج الوسط الفني، بمسجد محمد علي داخل القلعة بمنطقة مصر القديمة.

وحضر عدد كبير من نجون الفن لتهنئة العروسين منهم: هاجر الشرنوبي، رانيا فريد شوقي، إيهاب فهمي وزوجته يسرا وجيه، ندى بهجت، الفنانة عبير منير، والفنان محمد عز، أحمد بجة، نسمة عبدالعزيز، ميرهان حسين، محمد رجب، دانا حلبي، محمود حجازي، أميرة العايدي، ياسر فرج، نهى صالح، المخرجة بتول عرفة، هبة مجدي، هبة عبدالغني، المخرج سامح عبدالعزيز، محمود عبدالمغني.

كما حضر الحفل أبطال مسلسل "حق عرب"- آخر أعمال المخرج إسماعيل فاروق- أبرزهم: دينا فؤاد، دنيا المصري، رياض الخولي وسلوى عثمان وكارولين عزمي وابراهيم السمان.