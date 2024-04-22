35 صورة من حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق بحضور نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- هاني رجب

حرص عدد من نجوم الفن على حضور زفاف المخرج إسماعيل فاروق، على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى نهى والي، ويقام حفل الزفاف بمسجد محمد علي بالقلعة.

وحضر الزفاف نخبة من النجوم أبرزهم محمد رجب، رانيا فريد شوقي، هاجر الشرنوبي، إيهاب فهمي وزوجته يسرا وجيه، ندى بهجت، عبير منير، محمد عز، أحمد بجة، نسمة عبدالعزيز، ميرهان حسين، محمد رجب، دانا حلبي، محمود حجازي، أميرة العايدي، ياسر فرج، نهى صالح، المخرجة بتول عرفة، هبة مجدي، هبة عبدالغني، المخرج سامح عبدالعزيز، محمود عبدالمغني.

كما حضر الحفل كل من دينا فؤاد، دنيا المصري، رياض الخولي وسلوى عثمان وكارولين عزمي وابراهيم السمان.

وكان آخر أعمال المخرج إسماعيل فاروق مسلسل حق عرب والذي عرض ضمن سباق دراما رمضان المنصرم.