شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حصول جاك نيكلسون على 100مليون دولار بذكاء عن دور الجوكر x عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الاثنين الممثل العالمي جاك نيكلسون بعيد ميلاده الـ 87، وهو أحد أهم ممثلي ونجوم هوليود عبر تاريخها ممن اشتهروا بلعب أعقد الأدوار وأصعبها، مما خلق له شعبية كبيرة على مستوى العالم زادت مع كل دور يقدمه.

جاك نيكلسون والذى اشتهر بأدوار عديدة من بينها الجوكر بفيلم بات مان، كان يتمتع ببعد نظر كبير وبصيرة على قدر عال من الذكاء مثلما ظهر خلال صفقة تعاقده على الدور إذ أصر على بند أثناء التوقيع يتيح له الحصول على نسبة من الأرباح عن أي جزء جديد من سلسلة بات مان.

ومع موافقة الشركة المنتجة للفيلم استطاع جمع 100 مليون دولار بدون بذل أي مجهود بخلاف راتبه عن دوره، إذ قدمت الشركة أجزاء جديدة بعد السلسلة الذى شارك بها، والذى عرف فيها بأشهر ابتسامة في تاريخ هوليود.

جدير بالذكر أن جاك نيكلسون اختفى لفترة طويلة عن الأنظار بسبب مرضه وكبره فى السن، إلا أن أعين المصورين سبق ورصدته في ظهور نادر له العام الماضى مما لاقى استحسان جمهوره ومحبيه خاصة بعد انعزاله لمدة طويلة بسبب اصابته بالمرض، إلا أنه قطع هذا الغياب من أجل الترفيه عنه من جانب ابنه، وذلك خلال مباريات نصف نهائي بطولة NBA Western Conference، التي شهدت تواجد جمهور كبير لم يخلو من نجوم آخرين مثل ليوناردو دى كابريو وكيندال جينر.