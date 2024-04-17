شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحذر لاعبى الزمالك من الثقة الزائدة قبل مواجهة دريمز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك لاعبى فريقه من التعالى أو الثقة الزائدة خلال مواجهة دريمز الغانى المقرر لها الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجارى، باستاد القاهرة بذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية .

وشدد المديرالفنى على اللاعبين بالتركيز فقط فى المباراة الأفريقية، ونسيان مباراة القمة أمام الأهلى والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، حيث تحدث مع اللاعبين حول مدى أهمية الكونفدرالية لحصد اللقب وإسعاد الجماهير.

وقال جوميز عقب مباراة الأهلى إن الزمالك استحق الفوز، وكان من الممكن أن ينهى اللقاء بنتيجة 4 / 1، إلا أنه يعلم مدى الطاقة التي يمتلكها لاعبى الزمالك ولكن التغييرات التي تم إجراءؤها أتت بثمارها.

ويستعد الزمالك لمواجهة دريمز الغانى فى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 21 أبريل الجارى باستاد القاهرة ، بينما تقام مباراة العودة يوم 28 بملعب "بابا يارا".