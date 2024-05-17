الهيئة الملكية في ينبع تقيم لقاء رواد الاعلام

أقامت الهيئة الملكية بينبع "لقاء رواد الإعلام" خلال حفل أقيم بمركز الملك فهد الحضاري بمدينة ينبع الصناعية.

ورحب المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع في كلمته بالمدعوين مشيدا بدور الصحافة والإعلام في إبراز عمل وأنشطة الهيئة الملكية بينبع وممارسة دور الموجه الهادف لهذه الأنشطة وشكر الإعلاميين على دورهم المميز، مشيدا بأهمية الإعلام في عصرنا الحالي.

ويهدف اللقاء إلى توثيق العلاقة مع الجهات الإعلامية البارزة بمنطقة المدينة المنورة والشخصيات ذات التأثير على المجتمع لتسويق مدينة ينبع الصناعية، وتحسين الصورة الإعلامية وإبراز جهود الإدارات والتعرف عن قرب على الأعمال التخصصية التي تقوم بها الهيئة الملكية بينبع. والاطلاع على أبرز الإنجازات والمعالم. إضافة إلى التسويق الاستثماري وعرض مميزات الاستثمار بمدينة ينبع الصناعية.

وبدأ الحفل بعرض فيلم "قصة نجاح" والذي يحكي قصة الهيئة الملكية للجبيل وينبع منذ تأسيسها والنجاحات المتوالية التي حققتها في الأعوام السابقة.

بعد ذلك، قدم المهندس مالك الرشيدي مدير إدارة تطوير الأعمال، عرضاً عن الاستثمار بمدينة ينبع الصناعية وحجم الاستثمارات التي تمت خلال الفترة الماضية وكذلك المتاحة حالياً إضافة إلى الاستثمارات المتوقع جذبها لمدينة ينبع الصناعية. ودور الهيئة الملكية وتأثيرها في حاضرة ينبع. وأثر الإدارة الشاملة في أعمال الهيئة الملكية وتطوير مدنها في كافة المجالات، البيئية والاجتماعية والتعليمية والأمنية.

عقب ذلك، قدم الأستاذ غازي بن عايش العتيبي مدير إدارة الخدمات الاجتماعية، عرضاً حول الفعاليات والمهرجانات التي تقيمها الهيئة الملكية بينبع أو تستضيفها بمدينة ينبع الصناعية.

تلا ذلك تقديم أوبريت "المستقبل واقعنا" والذي يحكي القصة الملهمة للهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وتطرق اللقاء بعد ذلك إلى مناقشة التساؤلات المطروحة وغيرها من المواضيع ذوات الصلة، وذلك في نقاش مفتوح بين جميع الحضور.