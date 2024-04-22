شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الخامس من سلسلة The Witcher هو الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منصة Netflix أن الموسم الخامس من سلسلة The Witcher هو الأخير، وذلك بعد أن بدأ إنتاج في الموسم الرابع القادم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

على أن يقتبس الموسمان الرابع والخامس الكتب الثلاثة المتبقية لأندريه سابكوفسكي، ووعد القائمين على العمل تقديم "خاتمة ملحمية ومرضية" للدراما الخيالية الناجحة.

وكان قد أعلن الممثل العالمى هنرى كافيل بطل مسلسل The Witcher، عن خروجه من العمل قبل بدء العمل على الموسم الرابع من سلسلة نتفليكس، وفقًا للتقرير الذى نشرعلى موقع "nme"، وأعلن عن اختيار الممثل الشاب ليام هيمسورث في خلال الموسم الجديد من السلسلة.

وأعلن كافيل عن الأمر من خلال حسابه على موقع الصور إنستجرام، حيث كتب كافيل: "كانت رحلتي مع شخصية جيرالت أوف ريفيا مليئة بالوحوش والمغامرات، وللأسف، سأضع ميداليتي وسيوفي للموسم الرابع، وعوضا عني سيتولى السيد الرائع ليام هيمسورث عباءة الذئب الأبيض، كما هو الحال مع أعظم الشخصيات الأدبية، أقدم الشعلة باحترام للوقت الذي أمضيته في تجسيد Geralt والحماس لرؤية ليام يأخذ هذا الرجل لـ رحلة أكثر روعة ودقة".

وأنهى كافيل قائلا: "ليام، سيدي، هذه الشخصية لها عمق رائع، استمتع بالغوص ورؤية ما يمكنك أن تجده".

ويستند مسلسلThe Witcher إلى سلسلة كتب تحمل ذات الاسم للكاتب البولندى أندريه سابكوفسكى، حيث يتابع The Witcher قصة Geralt of Rivia، صياد الوحوش الانفرادى، الذى يكافح للعثور على مكانه فى عالم يثبت فيه الناس غالبًا أنهم أكثر شرًا من الوحوش، لكن عندما يدفعه القدر نحو ساحرة قوية، وأميرة شابة مع هدية خاصة، يجب أن يتعلم الثلاثة كيفية التنقل بشكل مستقل في القارة المتقلبة بشكل متزايد.