فن ومشاهير

المركز القومي للسينما يبدأ تصوير فيلم أبطال من دهب "أكتوبر 73"

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محمد اسماعيل - القاهرة - اعلن المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر عن البدء في تصوير الفيلم الوثائقي أبطال من دهب (أكتوبر 73) للمخرج شريف جابر سالم.

وكشف مخرج الفيلم عن سعادته بالتعاون مع المركز القومي للسينما في إنتاج ملحمة جديدة من ملاحم انتصارات أكتوبر.

وتكشف أحداث الفيلم عن أسرار ومعلومات تخص الحرب الكيميائية، والأدوار التي قام بها رجال من دهب وهم أبطال الفيلم، والذين تحدثوا عن ذكرياتهم وبطولاتهم أثناء حرب أكتوبر، والمهام التي قاموا بها في ظل القيادة العليا للقوات المسلحة في ذاك الوقت.
وقامت الدكتورة قدرية سعيد بإعداد المادة العلمية للفيلم، كما يشارك بالفيلم كلاً من مدير التصوير "مينا منيس"، مهندس الصوت "إسلام عبد السلام"، مهندس الديكور "أشرف فاضل"، مدير الإنتاج "د/ جيهان إبراهيم".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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