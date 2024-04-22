شيري عادل في السويد لهذا السبب!؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سافرت النجمة المصرية شيرين عادل إلى السويد للمشاركة في “مهرجان مالمو للسينما العربية” في دورته الـ 14، والذي من المقرر أن يُقام في الفترة من 22 إلى 28 نيسان (أبريل) الجاري.

وظهرت شيري في صور برفقة زميلتها الفنانة بشرى وهما تجلسان في الطائرة، وكذلك بعد وصولهما إلى المطار.

يُذكر أن البرنامج المعلن في المهرجان للأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية فقط 26 فيلماً (12 فيلماً طويلاً و14 فيلماً قصيرًا)، وهي من إنتاج 13 دولة عربية مع شراكات إنتاجية من عشر دول أجنبية.

وسبق أن شاركت بشرى سفيرةً للموضة في “فاشون فاكتور”، والذي أقيم أخيراً في الإمارات بمشاركة مجموعة من النجوم.

وفي جانب آخر، يُعدّ مسلسل “طبيبة شرعية” آخر أعمال بشرى الفنية، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبو شادي، وشاركها في البطولة عدد من الفنانين، بينهم: صلاح عبد الله ونضال الشافعي وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

في حين شاركت شيري عادل كضيفة شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل “الحشاشين” الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وقام ببطولته الفنانون: كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من إخراج بيتر ميمي.