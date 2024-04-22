بالفيديو – عمرو دياب يهاجم معجباً لحق به إلى دورة المياه!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رصد انفعال النجم المصري عمرو دياب، في وجه بعض المعجبين الذين لاحقوه إلى دورة المياه، خلال ثهابه إليها في حفل زفاف نجل المطرب المصري محمد فؤاد.

وقال دياب غاضباً من ملاحقيه: “انت هتخش ورايا الحمام؟.. انت ياض أهبل انت وهو؟”.

واحتفل مساء أول من أمس (الجمعة) فؤاد بزفاف نجله عبد الرحمن، في حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء على رأسهم دياب وإيهاب توفيق والملحن وليد سعد ومحمد حماقي وغيرهم من النجوم.

وشهد الحفل إحياء الهضبة عمرو دياب، أولى فقراته بعدد من أغانيه الشهيرة، وظهر عمرو وهو يعانق صديقه محمد فؤاد، كما جلس بجانبه وفي وسطهم والد العروس، ومازح فؤش الهضبة قائلًا: “هو ينفع أناسب حد غير عمرو دياب؟ أنت بتتكلم إزاي؟ حبيبي يا عمور”.

وغنى محمد فؤاد لنجله وحرص عمرو دياب على مشاركته الغناء ليقوم فؤاد بالجلوس على سلم الكوشة، ما دفع عمرو للجلوس بجانبه وسط فرحة وضحكات الحضور.