تامر حسني يعلن إنضمام هذا النجم إلى فيلمه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم المصري تامر حسني عن انضمام الممثل باسم سمرة إلى فريق فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “ري ستارت”.

وشارك الفنان المصري متابعيه على انستغرام بصورة تجمعه بنجم مسلسل “العتاولة” الذي عرض خلال شهر رمضان الأخير، وأرفقها بتعليق كتب فيه: “انضم لأسرة فيلمي الجديد “ري ستارت” حبيب قلبي وعشرة العُمر النجم الكبير باسم سمره مبروك علينا يابو سمره نورت الفيلم”.

تفاعل الجمهور بشكل كبيرة مع الصورة ونالت إعجاب الآلاف منهم، وعبروا عن سعادتهم بهذا القرار وبهذا الإضافة الى العمل، متمنيين لهما النجاح في العمل الجديد الذي يبدو من اسمه بأنه كوميدي رومنسي

وجاء هذا الإعلان بعد تأكيد تامر أنه بدأ تحضيرات فيلم سينمائي جديد، يتعاون فيه مع النجمة هنا الزاهد والسيناريست أيمن بهجت قمر، والمخرجة سارة وفيق.