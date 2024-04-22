خاص وبالفيديو - كمال بكاسيني يشرح سبب تركيز أرض المبديعن على التكريم وهذا ما قاله عن التعاون مع جمعية رسالة حياة

ميرنا وليد - بيروت - تعاون مؤسس "أرض المبدعين" كمال بكاسيني مع جمعية رسالة حياة العالمية الذي أسسها الأب وسام معلوف لإقامة احتفالية بمناسبة اليوبيل الفضي 25 سنة على تأسيس رسالة حياة، وقد أقيمت الإحتفالية بتاريخ 13 نيسان/أبريل بحضور العديد من الشخصيات والنجوم والاعلاميين وقدمت الحفل الزميلة نوال ليشع عبود.



وفي الإحتفال تم توزيع أوسمة تكريمية تقديراً ومحبة لكل من رافق هذه الجمعية ودعمها.

وأدلى النجم وسام حنا بشهادة حياة في بداية الحفل بالاضافة الى اشخاص من مختلف فئات المجتمع.

وأجرت رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الاعلامية هلا المر العديد من اللقاءات بينها لقاء مع مؤسس "أرض المبدعين" كمال بكاسيني الذي تحدث عن مدى إيمانه بجمعية رسالة حياة، وعن الأعمال الإنسانية التي تقدمها مؤسسة أرض المبدعين وغيرها من الأمور.

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