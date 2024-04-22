هشام السيد يكشف مشاركته في فيلم "شباب البومب"

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن الفنان هشام السيد محمد ، مشاركته في فيلم «شباب البومب» المشتق من المسلسل السعودي الذي يحمل الأسم ذاته، والذي بدأ عرضه في عيد الفطر المبارك.

وقال الفنان هشام السيد محمد إن «الفيلم جديد غير مألوف ولا يشبه قصة مسلسل شباب البومب التي تعود عليها الجمهور، وتحوي العديد من المواقف المضحكة الخاصة بطاقم العمل نفسه».

وذكر الفنان هشام السيد محمد إن "حالة من الحماس والتشويق تعيشها السوشيال ميديا بعد الإعلان عن فيلم شباب البومب الذي يعود فيه صناع وأبطال مسلسل شباب البومب بمفاجأة خاصة لجمهورهم في ثاني أيام عيد الفطر 2024".

وفي الإعلان التشويقي الذي تمت مشاركته اليوم، يظهر فيصل العيسى وهو يركض بطريقة فكاهية تشبه شخصيته في المسلسل.