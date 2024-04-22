في ذكراه الرابعة.. نهال كمال تكشف ما حدث في مقبرة الأبنودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

بالتزامن مع حلول الذكرى الرابعة لرحيل الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، تم الكشف عن تعرض مقبرته لحادث سرقة.

الإعلامية نهال كمال أرملة الراحل عبد الرحمن الأبنودي ووالدة ابنتيه آية ونور، في تصريح خاص لـ "الخليج 365" تحدثت عن ما تعرضت له المقبرة التي تقع في منطقة جبل مريم بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت: "المقبرة من حوالي ٤ شهور، اكتشف حارسها سرقة الباب الحديدي، وتم تقديم بلاغ عن الواقعة".

وأضافت نهال كمال: "مع تكرار سرقة الأبواب الحديدية بمقابر المنطقة كان الحل هو غلق المقبرة بجدار".

الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، حلت أمس الأحد، الذكرى الرابعة لرحيله، إذ رحل عن عالمنا في 21 أبريل عام 2015.

وكان الشاعر الراحل، قام بإقامة المقبرة في مقابر جبل مريم بالإسماعيلية بالقرب من منزله.

يذكر أن، منطقة "جبل مريم" شهدت واحدة من أهم عمليات القوات المسلحة المصرية في أغسطس 1968، إذ نفذت المجموعة 39 قتال عملية تحت مسمى "كمين جبل مريم"، ونجحت في عبور قناة السويس وأسر أول جندي إسرائيلي.