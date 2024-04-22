شكرا لقرائتكم خبر عن منى الصبان: أسست أول مدرسة تكنولوجية في السينما واستفدت من حب الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، ندوة لتكريم الدكتورة منى الصبان، أستاذة المونتاج بالمعهد العالي للسينما، وقدم الندوة الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وقالت إن الدكتورة منى الصبان كان لها دور كبير في تطوير المونتاج وإدخال الفيديو إلى المونتاج، وانضمت إلى وزارة الثقافة، وأسست المدرسة العربية للسينما، وواجهت تحديًا كبيرًا، ثم قامت برصد الكثير من المراجع والمصادر الببلوغرافية المرتبطة بالسينما.

وقالت الدكتورة منى الصبان إنها أسست أول مدرسة تكنولوجية في السينما، واستفادت من حب ومحبة كل الطلاب في هذه المدرسة، ويهمني أن ينضم أبناء أسوان لهذه المدرسة، وقالت: إن المدرسة ليست للشباب فقط وإنما لديّ خريجة عمرها 77 سنة، وكل ما أتمناه هو تحقيق رسالتي.

وكرمت منى الصبان، فى حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثامنة، وكانت كلمتها فى حفل الافتتاح أنها فخوره بتكرميها من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتقام فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثامنة فى الفترة من 20 إلى 25 أبريل، كما تم خلال حفل الافتتاح تكريم هند صبري، غادة عادل، كاهنة عطية، منى الصبان، والمخرجة هالة خليل.