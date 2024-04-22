موعد طرح فيلم شقو في السينمات بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فيلم شقو بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في مصر ويُعرض الفيلم في دور العرض السينمائي بالسعودية، الخميس القادم.

فيلم شقو تصدر شباك التذاكر خلال منذ طرحه في دور العرض، متفوقًا علي فيلمي "فاصل من اللحظات اللذيذة" و"عالماشي".

وحافظ فيلم "شقو" من بطولة يسرا وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة ووليد فواز من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي على تصدره لإيرادات شباك التذاكر منذ أول أيام طرحه في موسم أفلام عيد الفطر وعلى مدار أسبوع عرض.

وتجاوزت إيرادات فيلم "شقو" بعد أسبوع عرض حاجز الـ 43 مليون جنيه بفارق 10 مليون جنيه عن أقرب منافسيه وصاحب المركز الثاني فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" ليحلق بالصدارة منفردا.

فيلم شقو

قصة فيلم شقو

وتدور أحداث فيلم شقو في إطار مليء بالأكشن و الاثارة من خلال مجموعة تعمل في إطار خارج عن القانون، يمرون بأزمات تقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتجسد الفنانة أمينة خليل شخصية راقصة في أحد الملاهي الليلية.

فيلم شقو، يعد التعاون السادس بين عمرو يوسف ودينا الشربيني بعد أن قدما معا مسلسل "عشم إبليس" ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم "كدبة كل يوم" ومسلسل "المواطن اكس" ومسلسل "طرف تالت" وفيلم "هيبتا".

فيلم شقو

العرض الخاص لفيلم شقو

وأقيم عرض خاص بأحد المولات الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور صناعةو أبطال الفيلم أبرزهم: “يسرا ودينا الشربيني وتايسون”، كما حضر عدد من نجوم الفن منهم المخرج محمد سامي، والفنان حسن الرداد.

كشف النجم عمرو يوسف، عن كواليس مشاركته في فيلم شقو، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي ضمن أفلام عيد الفطر 2024.

تحدث عمرو يوسف خلال تصريحاته، قائلاً: الفيلم مبذول فيه مجهود كبير، ومن أول ما شفت السيناريو وأنا كنت متحمس جدا وواثق أن كريم السبكي هيطلع من الفيلم بحاجة محترمة.

وأكد عمرو يوسف أنه لم يستخدم دوبلير خلال الفيلم، رغم صعوبة المشاهد، معلقا: الفيلم في إطار رومانسي وأكشن، وفيه كل ما يحتاجه الجمهور.