“نجم مصر”.. تامر حسني يحتفل مع المصريين بذكرى تحرير سيناء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن مجلس القبائل والعائلات المصرية عن حفل غنائي ضخم يحيي النجم المصري تامر حسني احتفالاً بذكرى تحرير سيناء في العاصمة الإدارية الجديدة يوم 25 نيسان/أبريل الجاري.

ونشرت صفحة مجلس القبائل والعائلات المصرية على “إنستغرام” بوستر الحفل مرفقاً بتعليق جاء فيه: “انتظروا نجم مصر الفنان تامر حسني في احتفاليات ذكري تحرير سيناء؛ يوم 25 ابريل بالعاصمة الإدارية الجديدة”.

على صعيد آخر، شارف تامر حسني على الانتهاء من التحضيرات لفيلمه السينمائي الجديد “ري ستارت” والذي يشهد التعاون الثاني بينه وبين الفنانة هنا الزاهد بعد نجاح فيلمهما الأول “بحبك” الذي عُرض عام 2022.

الجدير ذكره أن تامر حسني أعلن منذ فترة عن تحضيره لفيلم “ري ستارت”، حيث نشر صورة تجمعه بالسيناريست أيمن بهجت قمر، والمخرجة سارة وفيق، وعلّق عليها قائلاً: “توكلنا على الله… بدأنا تحضير فيلمي المقبل إن شاء الله بعنوان “ري ستارت”… بطولة النجمة الجميلة هنا الزاهد ولسه مكمّلين ترشيحات، وهو تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق”.