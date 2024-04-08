بالأسماء.. فريق كامل يغيب عن الأهلي في مواجهة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الفريق الأول للنادي الأهلي من غيابات عديدة خلال مواجهة إنبي المقرر لها اليوم الإثنين، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي في العاشرة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الأهلي المركز الـ11 في جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 17 نقطة بعد خوض 8 مباريات فقط، بينما يحتل إنبي المركز الثاني برصيد 27 بعد خوض 16 مباراة.

غياب 11 لاعبا عن الأهلي أمام إنبي

ويغيب عن صفوف الفريق الأحمر خلال مباراة اليوم 11 لاعبا، لأسباب مختلفة وهم:

-إمام عاشور وحسين الشحات ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج وكريم نيدفيد (للإصابة)

-التونسي علي معلول (راحة لمعاناته من الإجهاد)

-محمد الضاوي كريستو وبيرسي تاو ومصطفى مخلوف وخالد عبدالفتاح (لأسباب فنية)

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