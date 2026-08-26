مسلسل «بنج كلي» يثير الجدل.. انتقادات من التمريض والجمهور وصناع العمل يردون

أثار مسلسل «بنج كلي» حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بالتزامن مع عرض حلقاته الأولى على منصة «شاهد»، بسبب طريقة تقديم عدد من الشخصيات العاملة فى مجال التمريض ضمن أحداث العمل، حيث رأى بعض المتابعين والعاملين بالمهنة أن بعض المشاهد تضمنت تهميشًا لدور التمريض أو قدمت صورة لا تعكس طبيعة المسؤوليات التى يتحملها أفراد هيئة التمريض داخل المنظومة الطبية.

وتزامن الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى مع موقف نقابة التمريض، حيث كشفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، عن حالة استياء من المسلسل، مؤكدة أنها تابعت حلقاته منذ بداية عرضه، وكونت وجهة نظر بشأن الطريقة التى جرى بها تقديم دور التمريض ضمن الأحداث.

وأوضحت نقيب التمريض أن المهنة تمثل جزءًا أساسيًا من المنظومة الصحية، ولا يمكن الاستغناء عنها أو التقليل من شأنها، مشددة على أن تقديم أصحاب المهن بصورة غير حقيقية فى الأعمال الدرامية قد يؤثر على نظرة الجمهور إليهم وثقته فيهم.

وأضافت أن التمريض مسؤول عن حياة المواطنين، معتبرة أن المهنة لا يجب أن تظهر فى الأعمال الدرامية بصورة لا تليق بمكانتها، وانتقدت إصرار بعض صناع الدراما على تقديم أصحاب المهن المختلفة بشكل لا يعبر عن الواقع.

الجمهور يعلق على مسلسل «بنج كلي»

وانقسمت تعليقات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى بين منتقد لطريقة تقديم شخصيات التمريض فى المسلسل، ومدافع عن العمل، مؤكدين أن الأحداث لا تحمل بالضرورة إساءة متعمدة إلى المهنة.

وكتب أحد المتابعين منتقدًا العمل: «للأسف، لسه بنشوف فى بعض المسلسلات والأعمال الفنية صورة مشوهة عن التمريض والممرضين، وكأن الممرض شخص جاهل أو مهمل أو مجرد شخصية كوميدية موجودة عشان تضحك الجمهور، وأكبر دليل على كده مسلسل بنج كلي».

فى المقابل، دافع أحد المتابعين عن المسلسل، معتبرًا أن تقديم بعض الأخطاء البشرية ضمن الأحداث لا يعنى التقليل من المهنة، وكتب: «بالعكس، المسلسل بيبرز دور التمريض وأهميته فى الفريق الطبى، ومش معنى إنه خلى الممرضة تبدل أدوية التخدير بين مريضين إنه بيهينها أو بيقلل منها، لكن الخطأ البشرى وارد وبيحصل فى كل المجالات».

وأشاد متابع آخر بشخصية «مس نادية»، مؤكدًا أن المسلسل لم يقدمها بصورة مهينة، بل أظهر علاقتها الجيدة بالطبيبة، إلى جانب تقديم شخصية ممرض رجل بصورة إيجابية، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى تناول العمل لأزمة ضعف الرواتب واضطرار بعض العاملين إلى ممارسة أكثر من عمل لتحسين دخلهم.

مؤلف «بنج كلي»: الحالات المرضية الواردة حدثت بالفعل

رد الكاتب محمد سليمان عبد الملك، مؤلف مسلسل «بنج كلي»، عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» على الانتقادات التى طالت المسلسل، وأكد أن الحالات الطبية فى العمل مأخوذة عن كتاب «حكايات من غرف العمليات» للدكتورة دعاء جلال، وأن الحالات الطبية مأخوذة من كتاب لطبيبة تخدير تعمل على أرض الواقع، وأن كل الحالات المرضية الواردة على مدار الحلقات حدثت بالفعل، وإن تمت معالجتها بطرق درامية.

منتج «بنج كلي» يرد على الانتقادات

من جانبه، رد عبدالله أبوالفتوح، منتج مسلسل «بنج كلي»، على الانتقادات التى طالت العمل، بعد تلقيه رسالة من أحد المؤلفين التليفزيونيين المعروفين، انتقد خلالها مستوى الأعمال التى يقدمها المنتج، ووصفها بأنها تضر بصناعة الدراما.

وكتب عبدالله أبوالفتوح عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: «وصلتنى امبارح رسالة شديدة اللهجة من مؤلف تليفزيونى قديم ومعروف يتهمنى فيها بأنى أصنع التفاهات والنفايات وأدمر الصناعة».

وأضاف: «حبيت أرد عليه فى العلن هنا.. أيوة يا أستاذ راضى وموافق وسعيد جدًا.. يكفينى رد فعل الجمهور على الشباب والفنانين الحلوين دول وتفاعلهم معاهم».

وتابع: «الفن تجربة ووجهة نظر ممكن تقبلها وتعجبك وممكن متحبهاش وترفضها، فاعتبرنى يا سيدى بأقدم نوع من الفن لا يستهوى حضرتك ولا ينال إعجابك، حقك عليا المرة الجاية أقدم حاجة تعجبك بإذن الله».

قصة مسلسل «بنج كلي»

وتدور أحداث مسلسل «بنج كلي» فى أجواء المستشفيات الحكومية، من خلال الدكتورة «دعاء»، التى تجسد شخصيتها سلمى أبو ضيف، وتقرر الالتحاق بالعمل كطبيبة تخدير رغم اعتراض والدها، لتجد نفسها أمام مجموعة من التحديات المهنية والشخصية.

وتتطور الأحداث بعدما ينبس أحد المرضى بسر خطير أثناء إفاقته من التخدير الكلى، لتبدأ «دعاء» رحلة بحث عن الحقيقة، تجمعها بعدوها اللدود فى إطار من الدراما الطبية والتشويق.

ويشارك فى بطولة المسلسل سلمى أبو ضيف، دياب، علا رشدى، كمال أبو رية، محمد مهران، سلوى محمد على، ومحسن محيى الدين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج نادين خان.

المصري اليوم