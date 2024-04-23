فيديو| "فاندام" يرقص على أغنية "Carrousel" لسعد لمجرد والأخير يشكره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجه الفنان المغربي سعد لمجرد الشكر للنجم العالمي جون كلود فاندام بعدما كشف "لمجرد" عن مقطع فيديو ظهر خلاله "فاندام" وهو يرقص على أنغام أغنيته الجديدة "Carrousel".

ونشر "لمجرد" مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلاله "فاندام" وهو مندمجًا مع الأغنية وعلق "لمجرد": "شكرًا جزيلًا لجون كلود فاندام، ممتن جدًا أن الأغنية عجبتكم، حبنا العميق وإعجابنا أيضًا، شكرًا جزيلًا لإريك وثانيا على تعريفي بأحد نجومي المفضلين".

وطرح سعد لمجرد أغنية "Carrousel" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وهي على طريقة الديو مع المطرب البلجيكي المغربي "أنس" وتخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة منذ طرحها.

وأحيا سعد لمجرد مؤخرًا حفلًا غنائياً بالقاهرة تحت شعار "كامل العدد" وسط حضور عدد كبير من مختلف الجنسيات العربية والأوروبية.

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