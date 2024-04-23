خاص وبالفيديو - سهى قيقانو : لهذا السبب ابتعدت في الـ5 سنوات الماضية .. ومنزلي تحول إلى محطة إنسانية

ميرنا وليد - بيروت - في احتفالية بمناسبة اليوبيل الفضي 25 سنة على تأسيس جمعية رسالة حياة العالمية تواجدت الممثلة اللبنانية سهى قيقانو.



جمعية رسالة حياة العالمية أسسها الأب وسام معلوف، وأقيم الحفل بالتعاون مع مؤسس "أرض المبدعين" كمال بكاسيني.

رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الاعلامية هلا المر كان لها لقاء مع الممثلة اللبنانية سهى قيقانو التي تحدثت عن تواجدها في الحفل، وعن جمعية رسالة حياة.

كما تحدثت سهى عن سبب ابتعادها في الـ5 سنوات الاخيرة، وعن الأعمال الإنسانية التي تقوم بها.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

وتجدر الإشارة إن الحدث حضره العديد من الشخصيات والنجوم والاعلاميين وقدمت الحفل الزميلة نوال ليشع عبود. وقد تخلل هذا الاحتفال توزيع أوسمة تكريمية تقدير ومحبة لكل من رافق هذه الجمعية ودعمها.

البداية كانت مع النجم وسام حنا الذي ادلى بشهادة حياة بالاضافة الى اشخاص من مختلف فئات المجتمع.