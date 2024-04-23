محمد رمضان يحتفل بتخطي أغنيته "عربي" 50 مليون مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان محمد رمضان بتخطي أغنيته "عربي" حاجز الـ 50 مليون مشاهدة وذلك منذ طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" مطلع شهر فبراير الماضي.

ونشر "رمضان" صورة رفقة مطرب الراب الأمريكي فيوتشر الذي تعاون معه في الأغنية عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "عربي وصلت 50 مليون مشاهدة"، وانهالت على "رمضان" تعليقات التهنئة من قبل جمهوره ومتابعيه.

وتعاون "رمضان" في أغنية "عربي" مع مطرب الراب الأمريكي فيوتشر، ومغني البوب مساري لأول مرة، وآثار "رمضان" جدلًا بسبب ظهوره بملابس عربية وسط عدد من المقتنيات منها "الطاولة" و"الشيشة"، إلى جانب ظهوره عاري الصدر واتهمه البعض من رواد السوشيال ميديا بتدمير الهوية العربية.

وكانت أخر مشاركات محمد رمضان الفنية بفيلم "ع الزيرو" وتعاون خلاله لأول مرة مع النجمة نيللي كريم على شاشة السينما وعرض بموسم أفلام الصيف 2023.

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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