الحزن يدق باب رحمة رياض

فُجعت الفنانة رحمة رياض بوفاة شقيقتها من والدها، اليوم الثلاثاء، الواقع في ٢٣ نيسان ٢٠٢٤.

ونعت رحمة شقيقتها بكلمات مؤثرة وحزينة وقالت عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام: “ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرته انتقلت إلى رحمة الله تعالى شقيقتي من والدي”.

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وتابعت رحمة بحزن: “اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وأعف عنها وأكرم نزلها بالماء والثلج والبرد، اللهم ثبتها عند السؤال وأجمعها في نعيم لا يغنى واجمعنا بها في جنة الفردوس”.

ختامًا طلبت رحمة الدعاء لشقيقتها، قائلةً: “لا تنسوها في دعائكم”