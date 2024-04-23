عيد النصر .. برنامج حافل لقصور الثقافة احتفالا بعيد تحرير سيناء

ياسر رشاد - القاهرة - عيد النصر .. ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد تحرير سيناء، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددًا مكثفًا من الفعاليات بهذه المناسبة، وذلك بمواقعها بجميع المحافظات، تتنوع بين اللقاءات والمحاضرات والأمسيات والعروض الفنية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

احتفالية عيد تحرير سيناء

ويشهد برنامج الهيئة عددا من الاحتفاليات الفنية التي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وبالتعاون مع الأقاليم والفروع الثقافية، وتقام في التاسعة مساء اليوم احتفالية عيد تحرير سيناء، بقصر ثقافة العريش بمحافظة شمال سيناء، بمشاركة فرقتي بورسعيد للموسيقى العربية، والعريش للفنون الشعبية، بالإضافة لمعارض حرفية وفنية وكتب وإصدارات قصور الثقافة، وكذلك احتفالية قصر ثقافة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بمشاركة فرقتي الأنفوشي للموسيقى العربية، والإسماعيلية للفنون الشعبية.

كما تقام غدا الأربعاء 24 أبريل احتفالية بمسرح ساحة العلم، بمدينة طور سيناء، بمشاركة فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، واحتفالية أخرى بمسرح فوزي فوزي بأسوان، تتضمن محاضرة عن "سيناء أمجاد وبطولات سجلها التاريخ"، وأمسية شعرية، وعرض فني لكورال أطفال قصر ثقافة أسوان.

وتقام احتفالية عيد تحرير سيناء، الخميس 25 أبريل، بقصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، بمشاركة فرق بورسعيد للفنون الشعبية، الحرية للفنون الشعبية، وقصور الثقافة لأغاني الشباب، والنيل للموسيقى والغناء الشعبي، كما يعقد لقاء ثقافي بمسرح 23 يوليو، بالمحلة الكبرى بالغربية، في اليوم نفسه، بعنوان "سيناء أرض الفيروز" يشارك به الكاتب جابر سركيس، ويعقبها عرض فني لفرقة كورال أطفال مسرح 23 يوليو، بقيادة المايسترو حسام الشريف، كما يشهد اليوم أيضا احتفالية "قصة نصر" لمكتبة الشيخ زايد بالجيزة، بالتعاون مع نادي الشيخ زايد، ويحيي الحفل فرقة "فكرة" لكورال مركز الجيزة الثقافي، بقيادة المايسترو سامح نبيه.