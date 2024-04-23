غدا.. المركز القومي للمسرح يكرم اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال؛ يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور؛ بحضور رموز ونجوم الفن المصري، وذلك في السابعة مساء غدا الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠٢٤م، بالمسرح القومي.



يتضمن برنامج الحفل الذي تقدمه الإعلامية منى المراغي؛ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح؛ بعنوان "شكرا.. أشرف عبد الغفور" يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وشهادات لرموز ونجوم الفن المصري عن الفنان الراحل أشرف عبد الغفور.

الكلاسيكيات العالمية



كما يعزف تريو الموسيقى الغربية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية.



ويختتم الحفل بإهداء أسرة الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للراحل أشرف عبد الغفور.

كان الراحل أشرف عبد الغفور نشيط فنيًا لأخر لحظات عمره، حيث ظهر للمرة الأخيرة أما الأضواء برفقة ابنته ريهام عبد الغفور في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية الذي أقيم في مدينة العلمين.

رحل أشرف عبدالغفور عن عمر ناهز 81 عامًا، ولا تزال زوجته التي كانت برفقته في الحادث في حالة صحية حرجة.

ولد أشرف عبدالغفور عام 1942 في مدينة المحلة الكبرى، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1963، وشغل من قبل منصب نقيب المهن التمثيلية من 2011 إلى 2015.

اشتهر الفنان أشرف عبد الغفور بأدواره التاريخية والدينية من خلال الدراما التليفزيونية، ومنها أدواره في مسلسلي محمد رسول الله، و«الإمام مالك»، وتجسيده لشخصية سعد بن جبير في مسلسل عظماء في التاريخ ، وشخصية الخليفة العباسي موسى الهاديفي مسلسل هارون الرشيد. ودور سلطان العلماءالعز بن عبد السلام في مسلسل أئمة الهادي، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت «الليالي المحمدية» وحلقات برنامج أسماء الله الحسنى

شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية أبزرها مسلسلات، "حسابي مع الأيام" و"زهرة الجبل" و"جبل الحلال" و"دعاء الماضي" و"القاهرة والناس" و"فارس بلا جواد" و"حضرة المتهم أبي" و"يتربى في عزو" وغيرهم، كما قدم مجموعة متميزة من الأفلام التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور ومنها، "الشيطان" و"رجال في المصيدة" و"صوت الحب" و"الشوارع الخلفية" و"ولا شىء يهم" والكثير من الأعمال السينمائية.