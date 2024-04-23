أسرار زيت الزيتون في زيارة تثقيفية لفتيات ملتقى "أهل مصر" بمطروح

ياسر رشاد - القاهرة -

أسرار زيت الزيتون .. شهدت معصرة فيرچينيا بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، زيارة تثقيفية لفتيات وسيدات المحافظات الحدودية، ضمن الجولات الميدانية للملتقى السادس عشر المنفذة بمشروع "أهل مصر" برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان" حتى 28 أبريل الحالي.

واستقبل محمد الحكيم مدير العلاقات العامة لشركة الفيافي للصناعات الغذائية، المشاركات بالملتقى خلال جولتهم داخل المعصرة، لتعريفهن بأسرار منتجات الزيتون، واستهل الحكيم حديثه قائلا: "تتمتع محافظة مطروح بأجود أنواع زيت الزيتون، وتعتمد زراعته على مياه الأمطار أو المياه الجوفية كما هو الحال في واحة سيوة".

وأضاف "الحكيم" أن موسم جني محصول الزيتون يبدأ من شهر أكتوبر ويستمر حتى شهر ديسمبر من كل عام، لتأتي بعد ذلك مرحلة تنقية الزيتون من أوراق الشجر والأتربة، ثم غسله وتقطيعه لفصل المادة الصلبة عن السائلة، لتبدأ بعد ذلك عملية الفلترة والتنقية، تمهيدا لتعبئته في تنكات كبيرة.

وعن المنتجات المصنوعة من مستخلص زيت الزيتون أشار أن هناك منتجات عدة، من بينها الصابون سواء المصنوع من زيت الزيتون الخالص أو المضاف إلى منتجات أخرى طبيعية مثل جوز الهند والعسل الطبي.

واختتم حديثه مؤكدا ضرورة وضع الزيت في مكان بعيد عن الرطوبة والحرارة والضوء، موضحا الفرق بين الزيت البكر والبكر الممتاز، ودرجة حموضة كل منهما، جاء ذلك بحضور مها رشدي منسق الفعاليات بإدارة ثقافة المرأة، وميرفت حامد مدير إدارة الفنون.

طرق إدارة الميزانية الشخصية

وشهد النادي الاجتماعي لقاء بعنوان "طرق إدارة الميزانية الشخصية" في رابع أيام البرنامج التدريبي للملتقى، واستهلت د. أم العز بريك مدير إدارة الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات بمطروح، اللقاء بتوضيح مفهوم ميزانية الأسرة، مشيرة إلى أنها خطة مالية تمكن أفرادها من إدارة مواردهم الاقتصادية بأفضل الطرق، من خلال التخطيط المسبق لمصادر الدخل.

وعن خطوات إدارة ميزانية الأسرة، قالت لابد من

تحديد مصادر الدخل الشهري وأية مصادر إضافية أخرى، بجانب تحديد النفقات الدائمة والمتغيرة لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الضرورية والأشياء الاختيارية.

وأضافت أنه لابد من مشاركة الأبناء في إدارة الميزانية من خلال السماح لهم في اتخاذ بعض القرارات المالية اليومية كاختيار الأطعمة في القائمة الشهرية أو تحديد الأنشطة الترفيهية التي تتناسب مع الميزانية المحددة، وذلك لتمكينهم من فهم قيمة المال وتعريفهم بأهمية تحديد الأهداف المالية المشتركة مثل السفر، شراء شيء معين، أو توفير للمستقبل، وغيرها.

واختتمت حديثها مؤكدة على ضرورة تشجيع الأبناء على الادخار ومشاركتهم في إدارة ميزانية الأسرة من أجل تعزيز الروابط الأسرية، والتقليل من التعرض للأزمات الاقتصادية.

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.