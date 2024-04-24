شاهد مروج الرحيلي تخضع لعملية قص جلد يديها وتكشف السبب

أعلنت خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي مروج الرحيلي عن خضوعها لعملية قص جلد يديها لإزالة تاتو فاشل.

ونشرت مروج الرحيلي صورة ليديها عبر حسابها على سناب شات، وعلقت عليها قائلة “سويت عملية لإزالة التاتو الفاشل اللي ليا سنين احاول اشيله ومو راضي”.

وأضافت مروج الرحيلي “الحمد لله يارب واخيرا راجعه بيتي ارتاح فيه، يدي تعورني”.

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