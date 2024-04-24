حورية فرغلي عن بسمة وهبة: "إيه البجاحة دي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعربت الفنانة حورية فرغلي عن غضبها واستيائها من الإعلامية بسمة وهبة، وذلك بعد استضافتها في برنامج "العرافة"، الذي عرض في رمضان 2024، واتهامها بـ إدمان المخدرات.

وقالت حورية خلال لقاء صحفي بعد عرض مسرحيتها "رابونزل بالمصري": "عارفة إن عندي مشكلة في مناخيري والتنفس والتذوق فانتي جاية تقوليلي إنتي بتاخدي مخدرات، أنا باخد مخدرات ده أنا ممنوع أحط أوتريڤين ، هاخد مخدرات إيه البجاحة دي".

كانت حورية فرغلي، عرضت منذ أيام مسرحية " رابونزل بالمصري"، وهي النسخة العربية من أميرة ديزني الشهيرة "رابونزل" من فيلم Tangled.

شخصية رابونزل ظهرت لأول مرة في فيلم Tangled الأمريكي عام 2010، وتدور أحداثه حول الأميرة التي خطفت من قبل امرأة عجوز حبستها بداخل برج لكي تستغل شعرها الطويل الذي لديه قدرة خارقة على إعطاء النساء جمال دائم، وعندما يستخدم أحد الأمراء برجها كمخبأ، تطلب منه المساعدة للتحرر من السجن.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي في التليفزيون مسلسل "أيام"، والذي يشارك في بطولته رياض الخولي، شيري عادل، سلوى خطاب وعدد من الفنانين.

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