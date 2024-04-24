بدرية طلبة تحتفل بزفاف ابنتها سلمي بعد قليل

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة بدرية طلبة للاحتفال بحفل زفاف ابنتها سلمى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث تلازم بدرية طلبة ابنتها خلال تجهيزاتها قبل بدء الحفل.

وحرصت بدرية طلبة على التواجد معها فى غرفتها، وانتشر فيديو لها وهى تطلق الزغاريد وفى نفس الوقت تبكي من الفرحة وتحتضن ابنتها وسط مشاعر متابينة فى هذه المناسبة السعيدة.

بدرية طلبة وابنتها

قصة الملكة

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شخصية "ماجدة"، لديها نادى رياضى و تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

أبطال الملكة

الفيلم بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس ، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من "كتف رباعي" إلى "الملكة".

بدرية طلبة وابنتها

وكانت شاركت بدرية طلبة فى فيلم “عادل مش عادل” الذي عرض مؤخرًا فى دور العرض السينمائية.

وتدور قصة فيلم "عادل مش عادل" في إطار كوميدي، حول "عادل الأمين" الذى يجسده أحمد الفيشاوي، وهو شاب يعيش متخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في متاعب جمة، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية "غادة" التي تجسدها الفنانة شيري عادل، التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة.

أبطال عادل مش عادل

بينما الفيلم الثاني فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، والفيلم مرشح للعرض في شهر ديسمبر المقبل أو الانتظار لموسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024.

بدرية طلبة وابنتها

وكانت حرصت الفنانة بدرية طلبة، على نعي ابن عمتها، عبر خاصية الاستوري، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، ووصفته بأنّه بمثابة شقيقها الذي تبكي على فراقه.

وشاركت بدرية طلبة جمهورها، صورة ابن عمتها الراحل، عبر إنستجرام، وكتبت قائلة: "أخويا وابن عمتي في ذمة الله، ربنا يرحمك يا حبيبي ويصبرنا على فراقك".