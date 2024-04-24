هيدي كرم تكشف عن تعرضها وعائلتها لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة هيدي كرم، عن تعرضها وتعرض عائلتها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

ونشرت هيدي صور لها، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" معلقة: "الحياة مش دايماً أجازة سعيدة، الحياة فيها كتير مطبات تجارب واختبارات، الحياة رحلة مش سهلة لكن تستاهل تتعاش".

وأضافت: "في الأجازة دي بالذات كنا بنمر كـ عيلة بأزمة صحية مش سهلة في يوم هحكيلكم عليها لسبب وحيد لأن ربنا تجلى في حياتنا بمنتهى الروعة بفضل الأزمة دي، لكن برغم الأزمة الصحية حاولنا بكل قوتنا أننا نتمسك بالأمل والإيمان".

وتابعت هيدي: "مش كل اللي بتشوفوه على السوشيال ميديا بيكون هو الحقيقة، ساعات الابتسامة العريضة والنضارة الحلوة بنخبي وراهم وجع وحزن ودموع، بس برضو الحياة جميلة بكل ما فيها، ومغامرة رائعة بكل معانيها".

يُذكر أن آخر أعمال هيدي كرم هو مشاركتها بـ أحداث مسلسل "الأختيار 3"، الذي عُرض بموسم دراما رمضان 2022.

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