هنا الزاهد توجه رسالة لجمهورها.. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الفنانة هنا الزاهد رسالة شكر لمتابعيها، بعد الإقبال الجماهيري على فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة".

وكتبت هنا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "الحمد لله سعيدة جدا بردود أفعال الناس على الفيلم".

وتابعت: "شكرا لكل واحد في الفيلم ده استمتعت جدا في شخصية درية".

يُذكر أن فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، إخراج أحمد الجندي وتأليف جورج عزمي وشريف نجيب، وبطولة هنا الزاهد، هشام ماجد، والطفل جان رامز، بيومي فؤاد، محمد ثروت.

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