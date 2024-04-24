بالصور – تشاغلار أرطغرل يهدم مدرسته انتقاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض الفنان التركي تشاغلار أرطغرل Çağlar Ertuğrul لموجة هجوم حادة على شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب تدميره مدرسته الإبتدائية بشكل كامل، بداعي الإنتقام!

وفي التفاصيل، اشترى نجم مسلسلي “فضيلة وبناتها” و”العشق الفاخر”، المدرسة التي تعلّم فيها المرحلة الإبتدائية، وهدّها حجراً حجراً، للإنتقام من تعرّضه للضرب فيها.

ونشر تشاغلار في حسابه الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، صورة أظهرته واقفاً على حطام المدرسة، معلقاً بقوله: “كان معلمو المدرسة الابتدائية يضربونني دائماً، لذلك أخذت المدرسة بأكملها وهدمتها، ولن أبني أي شيء في مكانها”.